У декількох портах діють обмеження з лоцманського проведення суден.

Через туман в Україні закрили два морських канали / Marion Golsteijn, https://commons.wikimedia.org

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні спостерігається туман, через що у південних регіонах закрили два чорноморських канали.

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Закриті Херсонський морський канал та Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Крім того, через ускладнення погодних умов у портах Бердянськ, Маріуполь, Миколаїв та Южний діють обмеження з лоцманського проведення суден.

Раніше повідомлялося, що туман охопив майже половину України. В Укргідрометцентрі зазначали, що видимість може знизитися до 200-500 м.