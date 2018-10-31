Через туман в Україні закрили два морських канали

13:15, 31 жовтня 2018
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У декількох портах діють обмеження з лоцманського проведення суден.

Через туман в Україні закрили два морських канали / Marion Golsteijn, https://commons.wikimedia.org
Через туман в Україні закрили два морських канали / Marion Golsteijn, https://commons.wikimedia.org

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні спостерігається туман, через що у південних регіонах закрили два чорноморських канали.

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Закриті Херсонський морський канал та Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України. 

Крім того, через ускладнення погодних умов у портах Бердянськ, Маріуполь, Миколаїв та Южний діють обмеження з лоцманського проведення суден.

Раніше повідомлялося, що туман охопив майже половину України. В Укргідрометцентрі зазначали, що видимість може знизитися до 200-500 м.

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Теги: #погода#туман
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