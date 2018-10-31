В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді
Очікується, що середня температура повітря не відрізнятиметься від нормальних для листопада значень.
У листопаді 2018 року температура повітря в Україні буде близькою до середніх показників цього місяця.
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Такий прогноз погоди зробили в Українському гідрометцентрі.
"Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місячна кількість опадів очікується в межах 25-50 мм, у горах місцями 60-105 мм. Такі показники для Карпат, Закарпаття, Прикарпаття та Хмельницької області є меншими (65-79%), для решти території в межах (80-100%) середніх багаторічних значень.
Нагадаємо, температура ночі 30 жовтня у Києві повторила рекорд: стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.
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