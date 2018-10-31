Негода в Європі буде вирувати ще тиждень (відео)

В Італії жертвами негоди стали 12 осіб.

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Погана погода, яка встановилася в багатьох європейських країнах, буде триматися мінімум тиждень.

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Про це пишуть італійські ЗМІ, йдеться в сюжеті ТСН.

На Апеннінському півострові вода розмиває автомагістралі. Вітер вириває дерева і затоплює історичні пам'ятки. За останніми даними, в Італії загинули 12 осіб.

Від негоди постраждали і сусідні Словенія та Австрія.

Нагадаємо, у Франції та Іспанії лютує негода: у багатьох регіонах пройшли снігопади, що супроводжувалися сильним вітром.