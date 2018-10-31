Прогноз погоди на завтра: перший день листопада в Україні буде теплим (відеопрогноз)

Невелике похолодання очікується на сході.

Завтра в Україні без опадів / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 листопада, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

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Погода на завтра. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +19°.

У північних областях без опадів. Температура до +14°. У центрі невелика хмарність, температура до +14°.

За народним прогнозом, 1 листопада зустрічали зиму проводжали осінь. Наступали справжні морози. Якщо у цей день буде повна осіння грязюка - до справжньої зими залишилося чотири седмиці (28 днів).

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