У Києві завтра без опадів, температура до +14°

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада у Києві без опадів, температура до +14°.

Читайте також В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді

Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +14°, ввечері - до +10°. Вітер південно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:46, а зайде у 16:36.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 листопада, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.