Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день листопада
Погода в Україні в перший день листопада буде зумовлена антициклоном.
Листопад в Україні розпочнеться із антициклону. Дощів, а тим паче снігу, не очікується.
Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, прогнозуються тумани та серпанки.
Прогноз погоди на завтра: перший день листопада в Україні буде теплим (відеопрогноз)
"Висока температура повітря із жовтня переходить у листопад: завтра протягом дня в Україні +12+17 градусів, на Заході та Півдні - +15+20 градусів. Прохолодніша погода очікується у Сумській, Харківській та Луганській областях - +9+13 градусів", - йдеться у її повідомленні.
За прогнозом синоптика, трохи посилиться вітер. У Києві 1-го листопада опадів не передбачається, місцями туман, протягом дня близько +14 градусів.
"Ближче до вихідних трохи похолодає, проте це зниження температури повітря буде лагідним, до +9+15 градусів", - додала Діденко.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід чекати значного похолодання й мокрого снігу.
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +5°
- Дніпро+14°... +4°
- Донецьк+12°... +1°
- Житомир+15°... +7°
- Запоріжжя+15°... +4°
- Івано-Франківськ+19°... +8°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+14°... +5°
- Луганськ+10°... 0°
- Луцьк+18°... +9°
- Львів+18°... +10°
- Миколаїв+16°... +7°
- Одеса+15°... +9°
- Полтава+12°... +4°
- Рівне+17°... +8°
- Сімферополь+16°... +6°
- Суми+10°... +2°
- Тернопіль+15°... +8°
- Харків+11°... +1°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницький+13°... +8°
- Черкаси+12°... +4°
- Чернігів+12°... +4°
- Чернівці+17°... +9°