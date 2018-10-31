Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день листопада

Погода в Україні в перший день листопада буде зумовлена антициклоном.

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Листопад в Україні розпочнеться із антициклону. Дощів, а тим паче снігу, не очікується.

Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, прогнозуються тумани та серпанки.

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"Висока температура повітря із жовтня переходить у листопад: завтра протягом дня в Україні +12+17 градусів, на Заході та Півдні - +15+20 градусів. Прохолодніша погода очікується у Сумській, Харківській та Луганській областях - +9+13 градусів", - йдеться у її повідомленні.

За прогнозом синоптика, трохи посилиться вітер. У Києві 1-го листопада опадів не передбачається, місцями туман, протягом дня близько +14 градусів.

"Ближче до вихідних трохи похолодає, проте це зниження температури повітря буде лагідним, до +9+15 градусів", - додала Діденко.

facebook.com/tala.didenko

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід чекати значного похолодання й мокрого снігу.