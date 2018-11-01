Погода на сьогодні: в Україні без опадів, на заході до +19° (карта)

08:10, 1 листопада 2018
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Практично по всій країні буде тепло.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 листопада, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді

Прогноз погоди на сьогодні. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +19°.

У північних областях без опадів. Температура до +14°. У центрі невелика хмарність, температура до +14°.

Прогноз на 1 листопада / УНІАН
Прогноз на 1 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 1 листопада зустрічали зиму та проводжали осінь. Наступали справжні морози. Якщо у цей день буде повна осіння грязюка - до справжньої зими залишилося чотири седмиці (28 днів).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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