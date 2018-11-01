У Києві сьогодні без опадів, температура до +14°

08:30, 1 листопада 2018
42
0

Ввечері у столиці температура до +10°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада у Києві без опадів, температура до +14°.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді

Погода у Києві. Температура повітря вдень +14°, ввечері - до +10°. Вітер південно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде у 16:36.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 листопада, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода
Читайте також
В Японії стався землетрус магнітудою 5,4 В Японії стався землетрус магнітудою 5,4
У Китаї через наближення тайфуну "Юту" евакуювали понад 10 тисяч осіб У Китаї через наближення тайфуну "Юту" евакуювали понад 10 тисяч осіб
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +13° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +13°
Синоптики дали прогноз погоди на листопад в Україні й розповіли, коли випаде перший сніг Синоптики дали прогноз погоди на листопад в Україні й розповіли, коли випаде перший сніг
Завтра у Києві без опадів, температура до +13° Завтра у Києві без опадів, температура до +13°
Погода на завтра: в Україні буде тепло, на заході місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде тепло, на заході місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
Цьогорічний жовтень у Києві став одним з найтепліших за 137 років Цьогорічний жовтень у Києві став одним з найтепліших за 137 років

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
88 %
746 мм
5.4 м/с
68 %
Стрічка новин