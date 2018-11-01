У Києві сьогодні без опадів, температура до +14°
Ввечері у столиці температура до +10°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада у Києві без опадів, температура до +14°.
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді
Погода у Києві. Температура повітря вдень +14°, ввечері - до +10°. Вітер південно-східний, до 4,5 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде у 16:36.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 листопада, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+12°... +7°
- Дніпро+13°... +2°
- Донецьк+11°... +2°
- Житомир+11°... +7°
- Запоріжжя+14°... +3°
- Івано-Франківськ+16°... +7°
- Київ+11°... +7°
- Кіровоград+13°... +4°
- Луганськ+11°... 0°
- Луцьк+13°... +10°
- Львів+15°... +10°
- Миколаїв+15°... +5°
- Одеса+13°... +9°
- Полтава+12°... +2°
- Рівне+13°... +9°
- Сімферополь+17°... +6°
- Суми+11°... +3°
- Тернопіль+12°... +7°
- Харків+11°... 0°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницький+11°... +7°
- Черкаси+11°... +6°
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