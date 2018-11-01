В Україні зберігається пожежна небезпека

09:31, 1 листопада 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом 1-5 листопада у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"1-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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