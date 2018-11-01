На Філіппінах жертвами супертайфуну "Юту" стали 13 людей

Рятувальники не можуть дістатися до 20 людей, їхній стан поки не відомий.

13 людей загинули на Філіппінах в результаті сходу зсувів / REUTERS

13 людей загинули в результаті зсувів, викликаних супертайфуном "Юту" на Філіппінах.

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Найсерйозніший обвал стався ввечері 30 жовтня, у результаті зливи селеві потоки вдарили по будівлі в місті Натонін провінції Маунтін на півночі країни, десятки людей опинилися заблокованими, передає Сіньхуа.

31 жовтня рятувальники визволили з грязьового полону шістьох людей і виявили вісім тіл загиблих. Зараз ще понад 20 осіб перебувають у приміщенні, їхній стан поки не відомий.

Рятувальні роботи ускладнюються тим, що через тайфун дороги виявились заблокованими, до місця події доводиться добиратися пішки.

Раніше зсуви, викликані тайфуном "Юту", вже забрали життя п'ятьох людей у місті Батад і провінції Калінга.

Нагадаємо, у результаті сильної повені в Ірані за останні кілька днів загинули дев'ять осіб.