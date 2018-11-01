У Китаї стався потужний землетрус

Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У китайській провінції Сичуань 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,1.

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Інформації про руйнування і постраждалих поки немає, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що від землетрусу не постраждав дорожній та водний транспорт. Деякі сільські будинки отримали легкі ушкодження, у частині повітів постраждали лінії зв'язку.

Жителі міста Січан розповіли, що при землетрусі вони чули приглушені звуки і бачили, як товари падали з полиць супермаркетів.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1.