Через повені в Парагваї евакуювали 10 тисяч осіб

Рівень води в річці Парагвай перевищує критичний рівень на 11 см.

Повінь у Парагваї / REUTERS

З парагвайського міста Асунсьйон через сильну повінь евакуювали понад 10 тисяч осіб.

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Рівень води в річці Парагвай перевищує критичний рівень на 11 см, з 12 жовтня вода піднялася з 4,5 метрів до 5,61, повідомляє Floodlist.

Очікується, що через дощі до 19 листопада рівень води в річці підніметься до 5,9 метрів. У грудні 2015 року вода піднялася до 7 метрів, через що евакуювали понад 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, 13 людей загинули в результаті зсувів, викликаних супертайфуном "Юту" на Філіппінах.