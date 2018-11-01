Через повені в Парагваї евакуювали 10 тисяч осіб
Рівень води в річці Парагвай перевищує критичний рівень на 11 см.
З парагвайського міста Асунсьйон через сильну повінь евакуювали понад 10 тисяч осіб.
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Рівень води в річці Парагвай перевищує критичний рівень на 11 см, з 12 жовтня вода піднялася з 4,5 метрів до 5,61, повідомляє Floodlist.
Очікується, що через дощі до 19 листопада рівень води в річці підніметься до 5,9 метрів. У грудні 2015 року вода піднялася до 7 метрів, через що евакуювали понад 50 тисяч осіб.
Нагадаємо, 13 людей загинули в результаті зсувів, викликаних супертайфуном "Юту" на Філіппінах.
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