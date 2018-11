Жертвами лісової пожежі в ПАР стали семеро людей (відео)

З пожежею борються більше 400 пожежників.

Серед загиблих вагітна жінка і троє дітей, повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

З міста Джордж через пожежу виїхали 200 осіб, також евакуювали жителів трьох передмість. З пожежею борються більше 400 пожежників, з минулого тижня вогонь охопив 16 тисяч га лісу.

#GeorgeFire Update



Outeniqua Pass remains closed until further notice.



STATUS OF FIRE

Residents living on the borders of the town and forest are requested to voluntarily evacuate their homes due to danger of smoke inhalation. The fire remains active on the slopes. pic.twitter.com/YDReISbreH