Жертвами лісової пожежі в ПАР стали семеро людей (відео)
З пожежею борються більше 400 пожежників.
Щонайменше семеро людей загинули в результаті лісової пожежі в Західно-Капській провінції (ПАР).
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Серед загиблих вагітна жінка і троє дітей, повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.
З міста Джордж через пожежу виїхали 200 осіб, також евакуювали жителів трьох передмість. З пожежею борються більше 400 пожежників, з минулого тижня вогонь охопив 16 тисяч га лісу.
#GeorgeFire Update— Working on Fire (@wo_fire) 29 жовтня 2018 р.
Outeniqua Pass remains closed until further notice.
STATUS OF FIRE
Residents living on the borders of the town and forest are requested to voluntarily evacuate their homes due to danger of smoke inhalation. The fire remains active on the slopes. pic.twitter.com/YDReISbreH
Нагадаємо, вересень 2018 року став найбільш сухим в Австралії за всю історію країни, а також другим за посушливостю місяцем після квітня 1902 року.
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