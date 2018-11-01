Жертвами лісової пожежі в ПАР стали семеро людей (відео)

14:30, 1 листопада 2018
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З пожежею борються більше 400 пожежників.

У ПАР горить лісова пожежа / twitter.com/JoanRedikulas
У ПАР горить лісова пожежа / twitter.com/JoanRedikulas

Щонайменше семеро людей загинули в результаті лісової пожежі в Західно-Капській провінції (ПАР).

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Серед загиблих вагітна жінка і троє дітей, повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

З міста Джордж через пожежу виїхали 200 осіб, також евакуювали жителів трьох передмість. З пожежею борються більше 400 пожежників, з минулого тижня вогонь охопив 16 тисяч га лісу.

Нагадаємо, вересень 2018 року став найбільш сухим в Австралії за всю історію країни, а також другим за посушливостю місяцем після квітня 1902 року.

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Теги: #пожежа
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