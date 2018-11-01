Цьогорічний жовтень у Києві став одним з найтепліших за 137 років
Середньомісячна температура повітря склала +10,7°.
Жовтень 2018 року у Києві був одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, на заході до +19° (карта)
Середньомісячна температура становила +10,7°, що вище за кліматичну норму на 2,6°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше було 1 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,4°, а найтепліше - 17 жовтня, коли максимальна температура досягла після полудня +24°. Це був найтепліший день цьогорічного бабиного літа.
У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів. Таким чином цьогорічний жовтень посів 9 позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Найтеплішим залишається жовтень 1935 року, коли середня місячна температура була вищою за нинішню на 1,7°.
У жовтні у Києві випало лише 18 мм опадів, що склало половину кліматичної норми.
Нагадаємо, температура ночі 30 жовтня у Києві повторила рекорд: стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.
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