Цьогорічний жовтень у Києві став одним з найтепліших за 137 років

Середньомісячна температура повітря склала +10,7°.

Жовтень у Києві був дуже теплим / фото УНІАН

Жовтень 2018 року у Києві був одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень.

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Середньомісячна температура становила +10,7°, що вище за кліматичну норму на 2,6°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 1 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,4°, а найтепліше - 17 жовтня, коли максимальна температура досягла після полудня +24°. Це був найтепліший день цьогорічного бабиного літа.

У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів. Таким чином цьогорічний жовтень посів 9 позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Найтеплішим залишається жовтень 1935 року, коли середня місячна температура була вищою за нинішню на 1,7°.

У жовтні у Києві випало лише 18 мм опадів, що склало половину кліматичної норми.

Нагадаємо, температура ночі 30 жовтня у Києві повторила рекорд: стовбчик термометра не опустився нижче +12,2°.