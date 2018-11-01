Погода на завтра: в Україні буде тепло, на заході місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
Найтепліше буде на півдні.
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада в Україні практично без опадів, у більшості областей буде тепло.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, на заході до +19° (карта)
Детальний прогноз погоди на завтра. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +16°.
У північних областях без опадів. Температура до +13°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +13°.
За народним прогнозом, якщо 2 листопада вовки близько до села виють — до голодної зими. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 листопада
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+12°... +7°
- Дніпро+13°... +2°
- Донецьк+11°... +2°
- Житомир+11°... +7°
- Запоріжжя+14°... +3°
- Івано-Франківськ+16°... +7°
- Київ+11°... +7°
- Кіровоград+13°... +4°
- Луганськ+11°... 0°
- Луцьк+13°... +10°
- Львів+15°... +10°
- Миколаїв+15°... +5°
- Одеса+13°... +9°
- Полтава+12°... +2°
- Рівне+13°... +9°
- Сімферополь+17°... +6°
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- Харків+11°... 0°
- Херсон+15°... +6°
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