Погода на завтра: в Україні буде тепло, на заході місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 1 листопада 2018
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Найтепліше буде на півдні.

Завтра в Україні буде тепло / УНІАН
Завтра в Україні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада в Україні практично без опадів, у більшості областей буде тепло.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, на заході до +19° (карта)

Детальний прогноз погоди на завтра. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних областях без опадів. Температура до +13°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +13°.

За народним прогнозом, якщо 2 листопада вовки близько до села виють — до голодної зими. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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