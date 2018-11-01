Завтра у Києві без опадів, температура до +13°

У столиці завтра очікується мінлива хмарність.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 листопада, у Києві без опадів, температура до +13°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер південно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:47, а зайде у 16:34.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Україні практично без опадів, у більшості областей буде тепло.

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