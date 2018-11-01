Синоптики дали прогноз погоди на листопад в Україні й розповіли, коли випаде перший сніг

Синоптики прогнозують, що перший справжній сніг випаде в Україні 27 листопада.

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Листопад в Україні почнеться відносно високою температурою повітря, туманами та антициклональним характером погоди.

Тому суттєвих дощів не передбачається. 1 листопада та до кінця тижня в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. 3 та 4 числа можливий невеликий дощ у західній частині України та на Півночі, пише у своєму блозі синоптик Наталка Діденко.

Початок наступного тижня суттєвих змін у погоду України не принесе. Температура повітря у денні години становитиме +12+18 градусів, на Півночі та на Сході - +9+15 градусів.

Як розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик, на початку листопада погода в Україні істотно не зміниться, передают "Факти".

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"У листопаді українцям варто приготуватися до температурних "гойдалок": з 1 по 5 листопада буде плюсова температура, але вже в наступні три дні вдарять нічні морози. У наступні три дні стовпчики термометрів знову піднімуться до плюсових позначок. І такі перепади будуть аж до 23 листопада, - каже народний синоптик Леонід Горбань. - Істотне похолодання прийде в Україну з 23 листопада: вночі температура опуститься аж до 9 градусів морозу. Але протримаються холоди не довго. Уже з 28 листопада знову очікується потепління. За моїми підрахунками, відносно тепла погода протримається до кінця листопада".

Що стосується опадів, то 2-3 листопада можливий дощ, а 6-7 листопада і 14-16 листопада - мокрий сніг. "Перший справжній сніг випаде в Україні 27 листопада, але вже на наступний його змиє мокрим снігом і дощем", - додав народний синоптик.

Ще один народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що на початку першої декади листопада ще будуть теплі дні. Але їм на зміну прийде похолодання - часом до мінусової температури, яке супроводжуватиметься дощами і поривами вітру.

"Друга декада листопада розпочнеться з тепла, але вже через кілька днів в Україну прийдуть холоди: вночі заморозки, часом можливий сніг і сильний вітер. Така практично зимова погода протримається до третьої декади листопада, потім знову потеплішає", - каже Деркач.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що у листопаді 2018 року температура повітря в Україні буде близькою до середніх показників цього місяця.