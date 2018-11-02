На півночі Чилі стався потужний землетрус

01:53, 2 листопада 2018
180
0

Про руйнування або цунамі, викликані землетрусом, не повідомлялося.

Землетрус стався на півночі Чилі / earthquake.usgs.gov
Землетрус стався на півночі Чилі / earthquake.usgs.gov

У регіоні Тарапака, який розташований на півночі Чилі, стався потужний землетрус магнітудою 6,2.

Про це повідомляють Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) і Геологічна служба США (USGS), передає РБК.

У Румунії стався землетрус, відгомін дійшов до Одеської області

За даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Осередок залягав на глибині 100 км.

У свою чергу USGS повідомляє, що глибина залягання підземних поштовхів склала 95 км, а епіцентр знаходився в 89 км від Ікіке.

Про руйнування або цунамі, викликані землетрусом, не повідомлялося. Також поки невідомо чи є постраждалі в результаті підземних толків.

Раніше УНІАН повідомляв, що в китайській провінції Сичуань 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрус#Чилі
Читайте також
Тумани та тепло: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні Тумани та тепло: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
В Японії стався землетрус магнітудою 5,4 В Японії стався землетрус магнітудою 5,4
Погода на вихідні: в Україні без опадів, у більшості областей трохи похолодає (карта) Погода на вихідні: в Україні без опадів, у більшості областей трохи похолодає (карта)
У Китаї через наближення тайфуну "Юту" евакуювали понад 10 тисяч осіб У Китаї через наближення тайфуну "Юту" евакуювали понад 10 тисяч осіб
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +13° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +13°
На півночі Чилі стався потужний землетрус На півночі Чилі стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
88 %
746 мм
5.4 м/с
68 %
Стрічка новин