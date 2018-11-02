Про руйнування або цунамі, викликані землетрусом, не повідомлялося.

Землетрус стався на півночі Чилі / earthquake.usgs.gov

У регіоні Тарапака, який розташований на півночі Чилі, стався потужний землетрус магнітудою 6,2.

Про це повідомляють Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) і Геологічна служба США (USGS), передає РБК.

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За даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Осередок залягав на глибині 100 км.

У свою чергу USGS повідомляє, що глибина залягання підземних поштовхів склала 95 км, а епіцентр знаходився в 89 км від Ікіке.

Про руйнування або цунамі, викликані землетрусом, не повідомлялося. Також поки невідомо чи є постраждалі в результаті підземних толків.

Раніше УНІАН повідомляв, що в китайській провінції Сичуань 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,1.