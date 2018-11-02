На півночі Чилі стався потужний землетрус
Про руйнування або цунамі, викликані землетрусом, не повідомлялося.
У регіоні Тарапака, який розташований на півночі Чилі, стався потужний землетрус магнітудою 6,2.
Про це повідомляють Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) і Геологічна служба США (USGS), передає РБК.
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За даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Осередок залягав на глибині 100 км.
У свою чергу USGS повідомляє, що глибина залягання підземних поштовхів склала 95 км, а епіцентр знаходився в 89 км від Ікіке.
Про руйнування або цунамі, викликані землетрусом, не повідомлялося. Також поки невідомо чи є постраждалі в результаті підземних толків.
Раніше УНІАН повідомляв, що в китайській провінції Сичуань 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,1.
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