Прогноз погоди на сьогодні: в Україні майже без опадів, на півдні до +18° (карта)

08:10, 2 листопада 2018
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Дощі місцями очікуються на заході країни.

В Україні сьогодні майже без опадів / the-city.kiev
В Україні сьогодні майже без опадів / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада в Україні практично без опадів, у більшості областей буде тепло.

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Детальний прогноз погоди. На сході буде сонячно, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних областях без опадів. Температура до +13°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +13°.

Прогноз на 2 листопада / УНІАН
Прогноз на 2 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 2 листопада вовки близько до села виють — до голодної зими і недородному льоту. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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