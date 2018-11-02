Сьогодні в Києві без опадів, температура до +13°

У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 листопада, в Києві без опадів, температура до +13°.

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Погода у Києві. Температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер південно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:47, а зайде у 16:34.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Україні практично без опадів, у більшості областей буде тепло.

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