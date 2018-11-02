Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

09:44, 2 листопада 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у більшості областей України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"2-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 2 листопада в Україні практично без опадів, у більшості областей буде тепло.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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