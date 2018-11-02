У Китаї через наближення тайфуну "Юту" евакуювали понад 10 тисяч осіб

10:53, 2 листопада 2018
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Очікується, що тайфун принесе в Китай дощі і сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через наближення тайфуну "Юту" в китайській провінції Фуцзянь були евакуйовані понад 10 тисяч осіб.

Супертайфун "Юту" накрив Північні Маріанські острови

Вдень 1 листопада "Юту" знаходився приблизно в 430 км від узбережжя повіту Дуншань провінції Фуцзянь, він просувається на північ зі швидкістю 10 км на годину, передає Сіньхуа з посиланням на провінційний метеорологічний центр.

Очікується, що в центральній і південній частинах провінції тайфун викличе вітер силою 11-12 балів, у містах Путянь, Цюаньчжоу, Сямень і Чжанчжоу пройдуть потужні зливи.

Закриті 65 туристичних об'єктів та припинена робота на 702 будівельних майданчиках.

Нагадаємо, 13 людей загинули в результаті зсувів, викликаних супертайфуном "Юту" на Філіппінах.

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Теги: #Китай#тайфун
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