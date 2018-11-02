У Китаї через наближення тайфуну "Юту" евакуювали понад 10 тисяч осіб
Очікується, що тайфун принесе в Китай дощі і сильний вітер.
Через наближення тайфуну "Юту" в китайській провінції Фуцзянь були евакуйовані понад 10 тисяч осіб.
Супертайфун "Юту" накрив Північні Маріанські острови
Вдень 1 листопада "Юту" знаходився приблизно в 430 км від узбережжя повіту Дуншань провінції Фуцзянь, він просувається на північ зі швидкістю 10 км на годину, передає Сіньхуа з посиланням на провінційний метеорологічний центр.
Очікується, що в центральній і південній частинах провінції тайфун викличе вітер силою 11-12 балів, у містах Путянь, Цюаньчжоу, Сямень і Чжанчжоу пройдуть потужні зливи.
Закриті 65 туристичних об'єктів та припинена робота на 702 будівельних майданчиках.
Нагадаємо, 13 людей загинули в результаті зсувів, викликаних супертайфуном "Юту" на Філіппінах.
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