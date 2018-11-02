Погода на вихідні: в Україні без опадів, у більшості областей трохи похолодає (карта)
У неділю в окремих областях можливі дощі.
На вихідних в Україні буде практично без опадів, у більшості областей трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю також мінлива хмарність, +2°...+12°.
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні майже без опадів, на півдні до +18° (карта)
Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі +7°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +8°...+13°.
У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +18°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +11° невелика хмарність.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°...+13°. У неділю до +12°, можливий дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +8°...+15°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю +3°...+9°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+12°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +5°...+16°. У неділю +4°...+16°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура до +13°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю температура до +11°, пройде дощ.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю +3°...+11°, злива.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +18°. У неділю хмарно, вночі +5°, вдень +11°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю хмарно, вночі +8°, вдень до +14°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю температура до +14°, хмарно.
У Сваляві завтра без опадів, +20°, у неділю практично безхмарно, температура повітря +5° ...+20°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +7°
- Дніпро+12°... +3°
- Донецьк+11°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запоріжжя+13°... +4°
- Івано-Франківськ+16°... +7°
- Київ+14°... +7°
- Кіровоград+14°... +4°
- Луганськ+12°... +2°
- Луцьк+17°... +9°
- Львів+18°... +9°
- Миколаїв+16°... +5°
- Одеса+13°... +7°
- Полтава+10°... +3°
- Рівне+17°... +8°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми+10°... +4°
- Тернопіль+14°... +6°
- Харків+9°... +3°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницький+12°... +6°
- Черкаси+13°... +8°
- Чернігів+14°... +7°
- Чернівці+16°... +7°