Погода на вихідні: в Україні без опадів, у більшості областей трохи похолодає (карта)

У неділю в окремих областях можливі дощі.

На вихідних в Україні майже без опадів / УНІАН

На вихідних в Україні буде практично без опадів, у більшості областей трохи похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю також мінлива хмарність, +2°...+12°.

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Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі +7°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +8°...+13°.

У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +18°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +11° невелика хмарність.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°...+13°. У неділю до +12°, можливий дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +8°...+15°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю +3°...+9°, пройде дощ.

Прогноз на 3 листопада / УНІАН

Прогноз на 4 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+12°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +5°...+16°. У неділю +4°...+16°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура до +13°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю температура до +11°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю +3°...+11°, злива.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +18°. У неділю хмарно, вночі +5°, вдень +11°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю хмарно, вночі +8°, вдень до +14°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю температура до +14°, хмарно.

У Сваляві завтра без опадів, +20°, у неділю практично безхмарно, температура повітря +5° ...+20°.

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