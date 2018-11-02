Дві людини загинули в результаті шторму на півдні США (фото, відео)

13:59, 2 листопада 2018
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Негода зачепила кілька штатів.

Наслідки шторму в США / twitter.com/MarcWeinbergWX
Наслідки шторму в США / twitter.com/MarcWeinbergWX

Щонайменше дві людини загинули, ще кілька отримали травми в результаті шторму на півдні США.

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Негода охопила штати Техас, Міссісіпі, Луїзіана, Оклахома і Арканзас, повідомляє The Weather Channel.

Через негоду майже 100 тисяч будинків і підприємств залишилися без електроенергії. Одна людина загинула в штаті Техас, ще одна - в Міссісіпі. У кількох штатах пронеслися торнадо.

Шторми очікуються і 2 листопада. Сильні віри і навіть торнадо можливі в Луїзіані, Джорджії, Алабамі та Флориді.

Нагадаємо, у результаті тропічного шторму "Лубан" у провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.

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Теги: #США#шторм
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