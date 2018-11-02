Дві людини загинули в результаті шторму на півдні США (фото, відео)
Негода зачепила кілька штатів.
Щонайменше дві людини загинули, ще кілька отримали травми в результаті шторму на півдні США.
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Негода охопила штати Техас, Міссісіпі, Луїзіана, Оклахома і Арканзас, повідомляє The Weather Channel.
Через негоду майже 100 тисяч будинків і підприємств залишилися без електроенергії. Одна людина загинула в штаті Техас, ще одна - в Міссісіпі. У кількох штатах пронеслися торнадо.
Шторми очікуються і 2 листопада. Сильні віри і навіть торнадо можливі в Луїзіані, Джорджії, Алабамі та Флориді.
Pictures of the significant damage near Pineville. This includes downed trees and power lines, flipped vehicles, and structural damage. #LaWXpic.twitter.com/sJGfFUBRsu— Trevor Sonnier-KLFY (@TrevorSonnierWX) 1 листопада 2018 р.
What is it with Houston flooding on Holidays???!!! pic.twitter.com/9x28nAWMpC— Elizabeth Del Bosque (@manypacatex) 31 жовтня 2018 р.
In Alexandria, Louisiana pic.twitter.com/VISjIvwCWB— Lacey Ray (@Laceray13) 1 листопада 2018 р.
Нагадаємо, у результаті тропічного шторму "Лубан" у провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.
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