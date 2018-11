Дві людини загинули в результаті шторму на півдні США (фото, відео)

Негода зачепила кілька штатів.

Читайте також Шторм в Італії: кількість жертв зросла до дев'яті п'яти осіб (відео)

Негода охопила штати Техас, Міссісіпі, Луїзіана, Оклахома і Арканзас, повідомляє The Weather Channel.

Через негоду майже 100 тисяч будинків і підприємств залишилися без електроенергії. Одна людина загинула в штаті Техас, ще одна - в Міссісіпі. У кількох штатах пронеслися торнадо.

Шторми очікуються і 2 листопада. Сильні віри і навіть торнадо можливі в Луїзіані, Джорджії, Алабамі та Флориді.

Pictures of the significant damage near Pineville. This includes downed trees and power lines, flipped vehicles, and structural damage. #LaWXpic.twitter.com/sJGfFUBRsu