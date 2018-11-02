В Японії стався землетрус магнітудою 5,4
Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.
У префектурі Вакаяма в південно-західній частині Японії на півострові Киї в п'ятницю, 2 листопада, стався землетрус магнітудою 5,4.
На півночі Чилі стався потужний землетрус
Епіцентр землетрусу розташовувався в точці з координатами 33,7 градуса північної широти і 135 градусів східної довготи, вогнище залягало на глибині 50 км, передає Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.
Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.
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