В Японії стався землетрус магнітудою 5,4

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

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У префектурі Вакаяма в південно-західній частині Японії на півострові Киї в п'ятницю, 2 листопада, стався землетрус магнітудою 5,4.

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Епіцентр землетрусу розташовувався в точці з координатами 33,7 градуса північної широти і 135 градусів східної довготи, вогнище залягало на глибині 50 км, передає Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.