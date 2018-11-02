В Японії стався землетрус магнітудою 5,4

15:05, 2 листопада 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У префектурі Вакаяма в південно-західній частині Японії на півострові Киї в п'ятницю, 2 листопада, стався землетрус магнітудою 5,4.

На півночі Чилі стався потужний землетрус

Епіцентр землетрусу розташовувався в точці з координатами 33,7 градуса північної широти і 135 градусів східної довготи, вогнище залягало на глибині 50 км, передає Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.

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Теги: #Японія#землетрус
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