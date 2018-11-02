Тумани та тепло: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні

Температура повітря буде в межах +10...+16 градусів.

На вихідних в Україні очікуються тумани / УНІАН

В Україні протягом 3-4 листопада буде тепло та без істотних опадів.

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Очікуються тумани, у неділю на заході та півночі місцями можливі дощі. Такий прогноз погоди в Україні зробила синоптик Наталія Діденко.

"Впродовж 3-4 листопада в Україні ані безкінечних дощів, ані штормового вітру, ані снігу, ані навіть маленьких "мінусів" не буде.

А будуть красиві тумани, у неділю на заході та півночі якісь районні слабенькі дощики місцями, підвищений атмосферний тиск та комфортна температура повітря", - пише вона.

За словами Діденко, у денні години очікується +10...+16 градусів, на півдні та на заході до +14...+19 градусів. На Сумщині, Харківщині буде найпрохолодніше: +8...+13 градусів.

Нагадаємо, жовтень 2018 року у Києві був одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень.