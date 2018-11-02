Тумани та тепло: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
Температура повітря буде в межах +10...+16 градусів.
В Україні протягом 3-4 листопада буде тепло та без істотних опадів.
Погода на вихідні: в Україні без опадів, у більшості областей трохи похолодає (карта)
Очікуються тумани, у неділю на заході та півночі місцями можливі дощі. Такий прогноз погоди в Україні зробила синоптик Наталія Діденко.
"Впродовж 3-4 листопада в Україні ані безкінечних дощів, ані штормового вітру, ані снігу, ані навіть маленьких "мінусів" не буде.
А будуть красиві тумани, у неділю на заході та півночі якісь районні слабенькі дощики місцями, підвищений атмосферний тиск та комфортна температура повітря", - пише вона.
За словами Діденко, у денні години очікується +10...+16 градусів, на півдні та на заході до +14...+19 градусів. На Сумщині, Харківщині буде найпрохолодніше: +8...+13 градусів.
Нагадаємо, жовтень 2018 року у Києві був одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень.
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +7°
- Дніпро+12°... +3°
- Донецьк+11°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запоріжжя+13°... +4°
- Івано-Франківськ+16°... +7°
- Київ+14°... +7°
- Кіровоград+14°... +4°
- Луганськ+12°... +2°
- Луцьк+17°... +9°
- Львів+18°... +9°
- Миколаїв+16°... +5°
- Одеса+13°... +7°
- Полтава+10°... +3°
- Рівне+17°... +8°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми+10°... +4°
- Тернопіль+14°... +6°
- Харків+9°... +3°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницький+12°... +6°
- Черкаси+13°... +8°
- Чернігів+14°... +7°
- Чернівці+16°... +7°