На Сицилії та Сардинії оголошено червоний рівень небезпеки через негоду (відео)

В кінці жовтня червоний рівень небезпеки був оголошений в п'яти італійських областях через негоду, що обрушилася на Апенніни.

Сардинія \ REUTERS

На двох італійських островах - Сицилії та Сардинії - оголошено червоний (найвищий) рівень небезпеки через погану погоду.

Читайте також Смертельна негода в Італії: кількість жертв зросла до 12 осіб

Як передає kommersant з посиланням на RAI News, вчора, 2 листопада, жертвами негоди в Італії стали дві людини - на Сардинії через удар блискавки загинув німецький турист, ще один чоловік помер у лікарні в Тренто через чотири дні після удару блискавки.

В кінці жовтня червоний рівень небезпеки був оголошений у п'яти італійських областях через негоду, що обрушилася на Апенніни. Нагадаємо, що через зливи затопило Венецію.