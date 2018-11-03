На Сицилії та Сардинії оголошено червоний рівень небезпеки через негоду (відео)
В кінці жовтня червоний рівень небезпеки був оголошений в п'яти італійських областях через негоду, що обрушилася на Апенніни.
На двох італійських островах - Сицилії та Сардинії - оголошено червоний (найвищий) рівень небезпеки через погану погоду.
Смертельна негода в Італії: кількість жертв зросла до 12 осіб
Як передає kommersant з посиланням на RAI News, вчора, 2 листопада, жертвами негоди в Італії стали дві людини - на Сардинії через удар блискавки загинув німецький турист, ще один чоловік помер у лікарні в Тренто через чотири дні після удару блискавки.
В кінці жовтня червоний рівень небезпеки був оголошений у п'яти італійських областях через негоду, що обрушилася на Апенніни. Нагадаємо, що через зливи затопило Венецію.
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