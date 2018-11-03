На Сицилії та Сардинії оголошено червоний рівень небезпеки через негоду (відео)

16:36, 3 листопада 2018
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В кінці жовтня червоний рівень небезпеки був оголошений в п'яти італійських областях через негоду, що обрушилася на Апенніни.

Сардинія \ REUTERS
Сардинія \ REUTERS

На двох італійських островах - Сицилії та Сардинії - оголошено червоний (найвищий) рівень небезпеки через погану погоду.

Смертельна негода в Італії: кількість жертв зросла до 12 осіб

Як передає kommersant з посиланням на RAI News, вчора, 2 листопада, жертвами негоди в Італії стали дві людини - на Сардинії через удар блискавки загинув німецький турист, ще один чоловік помер у лікарні в Тренто через чотири дні після удару блискавки.

В кінці жовтня червоний рівень небезпеки був оголошений у п'яти італійських областях через негоду, що обрушилася на Апенніни. Нагадаємо, що через зливи затопило Венецію.

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Теги: #Італія#негода
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