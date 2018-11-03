Туман, сонце, дощ: синоптики розповіли про погоду 4 листопада (карта)

Прогноз погоди на 4 листопада: осіннє тепло не відступає, але можливі короткі дощі.

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Погода в Україні в неділю, 4 листопада, буде комфортною у всіх регіонах. Друге бабине літо ще порадує українців своїм теплом, сонечком і красивими туманами. Однак, в деяких регіонах можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у неділю сильні дощі чи вітер не передбачаються, однак будуть "красиві тумани". Незначні опади можливі лише в західних і північних областях.

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"4 листопада в Україні синоптична ситуація – без особливих змін. Тумани, де туман, десь навіть сонечко, словом, без істотних опадів. Градуси також там, де й були, термічна стабільність: + 10 + 16 градусів тепла", – зазначила синоптик.

Діденко додала, що протягом неділі буде комфортна температура повітря. На Півдні і Заході стовпчики термометрів сягнуть + 14 + 19 градусів. Прохолодніше буде у Сумській та Харківській областях– + 8 + 13 градусів.

У Києві 4 листопада буде свіжа, але тепла погода – 12 градусів. Також, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, в містах України:

Ужгород – + 20 ... + 22

Львів – + 14 ... + 16

Івано-Франківськ – + 14 ... + 16

Тернопіль – + 13 ... + 15

Чернівці – + 14 ... + 16

Хмельницький – + 13 ... + 15

Луцьк – + 14 ... + 16

Рівне – + 14 ... + 16

Житомир – + 13 ... + 15

Вінниця – + 12 ... + 14

Одеса – + 14 ... + 16

Миколаїв – + 13 ... + 15

Херсон – + 11 ... + 13

Сімферополь – + 13 ... + 15

Кропивницький – + 12 ... + 14

Черкаси – + 12 ... + 14

Чернігів – + 11 ... + 13

Суми – + 10 ... + 12

Полтава – + 12 ... + 14

Дніпро – + 11 ... + 13

Запоріжжя – + 10 ... + 12

Донецьк – + 12 ... + 14

Луганськ – + 11 ... + 13

Харків – + 11 ... + 13

Київ – + 12 ... + 14