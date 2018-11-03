Туман, сонце, дощ: синоптики розповіли про погоду 4 листопада (карта)
Прогноз погоди на 4 листопада: осіннє тепло не відступає, але можливі короткі дощі.
Погода в Україні в неділю, 4 листопада, буде комфортною у всіх регіонах. Друге бабине літо ще порадує українців своїм теплом, сонечком і красивими туманами. Однак, в деяких регіонах можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, у неділю сильні дощі чи вітер не передбачаються, однак будуть "красиві тумани". Незначні опади можливі лише в західних і північних областях.
Погода на вихідні: в Україні без опадів, у більшості областей трохи похолодає (карта)
"4 листопада в Україні синоптична ситуація – без особливих змін. Тумани, де туман, десь навіть сонечко, словом, без істотних опадів. Градуси також там, де й були, термічна стабільність: + 10 + 16 градусів тепла", – зазначила синоптик.
Діденко додала, що протягом неділі буде комфортна температура повітря. На Півдні і Заході стовпчики термометрів сягнуть + 14 + 19 градусів. Прохолодніше буде у Сумській та Харківській областях– + 8 + 13 градусів.
У Києві 4 листопада буде свіжа, але тепла погода – 12 градусів. Також, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, в містах України:
Ужгород – + 20 ... + 22
Львів – + 14 ... + 16
Івано-Франківськ – + 14 ... + 16
Тернопіль – + 13 ... + 15
Чернівці – + 14 ... + 16
Хмельницький – + 13 ... + 15
Луцьк – + 14 ... + 16
Рівне – + 14 ... + 16
Житомир – + 13 ... + 15
Вінниця – + 12 ... + 14
Одеса – + 14 ... + 16
Миколаїв – + 13 ... + 15
Херсон – + 11 ... + 13
Сімферополь – + 13 ... + 15
Кропивницький – + 12 ... + 14
Черкаси – + 12 ... + 14
Чернігів – + 11 ... + 13
Суми – + 10 ... + 12
Полтава – + 12 ... + 14
Дніпро – + 11 ... + 13
Запоріжжя – + 10 ... + 12
Донецьк – + 12 ... + 14
Луганськ – + 11 ... + 13
Харків – + 11 ... + 13
Київ – + 12 ... + 14
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +7°
- Дніпро+12°... +6°
- Донецьк+15°... +5°
- Житомир+14°... +9°
- Запоріжжя+13°... +6°
- Івано-Франківськ+16°... +6°
- Київ+13°... +8°
- Кіровоград+11°... +6°
- Луганськ+14°... +5°
- Луцьк+15°... +8°
- Львів+16°... +7°
- Миколаїв+14°... +6°
- Одеса+14°... +8°
- Полтава+12°... +5°
- Рівне+15°... +8°
- Сімферополь+17°... +8°
- Суми+11°... +3°
- Тернопіль+15°... +7°
- Харків+12°... +4°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницький+15°... +8°
- Черкаси+13°... +7°
- Чернігів+12°... +4°
- Чернівці+16°... +7°