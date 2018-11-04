У ДСНС попереджають про туман на території більшості областей України

У Києві сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура 12-14°.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про туман на території більшості областей України.

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Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

«Вранці 4 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

У м. Києві та Київській області сьогодні вранці також туман, видимість 200-500 м. Загалом сьогодні в столиці буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура 12-14°.