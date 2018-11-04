Синоптик попередила про перші морози: прогноз погоди на початок тижня (картка)

Погоду в Україні визначатиме антициклон.

Прогноз погоди на 5 листопада / фото Pexels

Погода в Україні у понеділок, 5 листопада, все ще буде комфортною і без опадів. Однак на зміну осінньому тепла в деякі регіони України впевнено йде справжня листопадова прохолода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.

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Найтепліше буде в Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Однак на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.

"Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів, – пише синоптик.

У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.

При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть на наступних вихідних.

Прогноз погоди на понеділок, 5 листопада, в містах України:

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – + 7... + 9

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +7...+9

Київ – +11...+13

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, 5 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон.

У понеділок істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатському регіоні, вдень пориви 15-18м/с

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, в західних областях і в південній частині місцями 14-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 22°.

У Києві - без істотних опадів, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.