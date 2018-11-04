Синоптик попередила про перші морози: прогноз погоди на початок тижня (картка)
Погоду в Україні визначатиме антициклон.
Погода в Україні у понеділок, 5 листопада, все ще буде комфортною і без опадів. Однак на зміну осінньому тепла в деякі регіони України впевнено йде справжня листопадова прохолода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.
Синоптики дали прогноз погоди на листопад в Україні й розповіли, коли випаде перший сніг
Найтепліше буде в Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Однак на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.
"Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів, – пише синоптик.
У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.
При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть на наступних вихідних.
Прогноз погоди на понеділок, 5 листопада, в містах України:
Ужгород – +19...+21
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +9...+11
Суми – + 7... + 9
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +7...+9
Київ – +11...+13
Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, 5 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон.
У понеділок істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатському регіоні, вдень пориви 15-18м/с
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, в західних областях і в південній частині місцями 14-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 22°.
У Києві - без істотних опадів, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +6°
- Дніпро+11°... +2°
- Донецьк+12°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запоріжжя+11°... +2°
- Івано-Франківськ+16°... +6°
- Київ+10°... +4°
- Кіровоград+11°... +1°
- Луганськ+11°... +3°
- Луцьк+15°... +8°
- Львів+15°... +7°
- Миколаїв+13°... +4°
- Одеса+15°... +7°
- Полтава+10°... +1°
- Рівне+14°... +9°
- Сімферополь+15°... +6°
- Суми+8°... 0°
- Тернопіль+15°... +8°
- Харків+10°... 0°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницький+11°... +9°
- Черкаси+10°... +3°
- Чернігів+10°... +1°
- Чернівці+16°... +8°