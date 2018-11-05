Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)
Місцями температура вдень до +8°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, без опадів.
На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.
На заході України без опадів. Температура до +16°.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до +8°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +11°.
За народним прогнозом, 5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+12°... +1°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+8°... +2°
- Запоріжжя+12°... +2°
- Івано-Франківськ+15°... +5°
- Київ+9°... +2°
- Кіровоград+11°... 0°
- Луганськ+9°... +1°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+13°... +3°
- Одеса+10°... +4°
- Полтава+10°... 0°
- Рівне+13°... +4°
- Сімферополь+11°... +3°
- Суми+9°... -1°
- Тернопіль+12°... +4°
- Харків+7°... -1°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницький+9°... +3°
- Черкаси+11°... 0°
- Чернігів+11°... -1°
- Чернівці+14°... +5°
Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+11 °
Вологість:88 %
Тиск:755 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:75 %
Схід:06:42
Захід17:03
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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