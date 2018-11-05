Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)

Місцями температура вдень до +8°.

Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, без опадів.

На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

На заході України без опадів. Температура до +16°.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до +8°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +11°.

Прогноз на 5 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.