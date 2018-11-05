У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +8°

Увечері температура в столиці до +6°.

У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 листопада в Києві пройде дощ, температура до +8°.

Читайте також Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +6°. Вітер східний та північно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:49, а зайде у 16:32.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, майже без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.