У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +8°

08:30, 5 листопада 2018
39
0

Увечері температура в столиці до +6°.

У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 листопада в Києві пройде дощ, температура до +8°.

Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +6°. Вітер східний та північно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:49, а зайде у 16:32.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, майже без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода#дощ
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +9° У Києві завтра без опадів, температура до +9°
У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео) У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)
До Мексики наближається тропічний шторм "Хав'єр" До Мексики наближається тропічний шторм "Хав'єр"
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде прохолодно і без опадів (карта) Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде прохолодно і без опадів (карта)
В Україні вдарять перші морози В Україні вдарять перші морози
Погода на завтра: в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)
В індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за 10 років випав сніг (сніг) В індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за 10 років випав сніг (сніг)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
88 %
755 мм
5.7 м/с
75 %
Стрічка новин