У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +8°
Увечері температура в столиці до +6°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 листопада в Києві пройде дощ, температура до +8°.
Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +6°. Вітер східний та північно-східний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:49, а зайде у 16:32.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, майже без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+12°... +1°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+8°... +2°
- Запоріжжя+12°... +2°
- Івано-Франківськ+15°... +5°
- Київ+9°... +2°
- Кіровоград+11°... 0°
- Луганськ+9°... +1°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+13°... +3°
- Одеса+10°... +4°
- Полтава+10°... 0°
- Рівне+13°... +4°
- Сімферополь+11°... +3°
- Суми+9°... -1°
- Тернопіль+12°... +4°
- Харків+7°... -1°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницький+9°... +3°
- Черкаси+11°... 0°
- Чернігів+11°... -1°
- Чернівці+14°... +5°
Віргінія, США
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Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
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Тиск:755 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:75 %
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Видимість:16 км
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