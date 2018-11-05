Київських водіїв попереджають про туман

09:24, 5 листопада 2018
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Вранці в столиці видимість становить 200-300 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 5 листопада, у Києві очікується туман, видимість погіршиться до 200-300 метрів.

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Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вранці 5 листопада в столиці туман, видимість 200-300 м", - йдеться в повідомленні.

У КМДА водіям під час керування автомобілем в тумані рекомендують дотримуватися таких порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на 5 листопада. У столиці пройде дощ, температура до +8°.

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Теги: #Київ#погода#туман
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