Київських водіїв попереджають про туман
Вранці в столиці видимість становить 200-300 м.
У понеділок, 5 листопада, у Києві очікується туман, видимість погіршиться до 200-300 метрів.
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Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вранці 5 листопада в столиці туман, видимість 200-300 м", - йдеться в повідомленні.
У КМДА водіям під час керування автомобілем в тумані рекомендують дотримуватися таких порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.
Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на 5 листопада. У столиці пройде дощ, температура до +8°.
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