На Сицилії 12 людей стали жертвами повені
Кілька людей зникли безвісти.
У результаті повені, викликаної зливами, на італійському острові Сицилія загинули 12 людей, деякі пропали без вісті.
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Зливи і вітряна погода викликали підйом рівня води в сицилійських річках, різкий підйом рівня води вночі призвів до затоплення житлових будинків, передає Сіньхуа з посиланням на ANSA.
Негода призвела до загибелі 12 осіб в районах Палермо і Агрідженто, ще кілька зникли безвісти.
12 людських життів за один день забрала повінь на італійському острові Сицилія
Нагадаємо, з парагвайського міста Асунсьйон через сильну повень евакуювали понад 10 тисяч осіб.
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