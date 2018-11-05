На Сицилії 12 людей стали жертвами повені

Кілька людей зникли безвісти.

Наслідки повені на Сицилії / REUTERS

У результаті повені, викликаної зливами, на італійському острові Сицилія загинули 12 людей, деякі пропали без вісті.

Читайте також На Філіппінах жертвами супертайфуну "Юту" стали 13 людей

Зливи і вітряна погода викликали підйом рівня води в сицилійських річках, різкий підйом рівня води вночі призвів до затоплення житлових будинків, передає Сіньхуа з посиланням на ANSA.

Негода призвела до загибелі 12 осіб в районах Палермо і Агрідженто, ще кілька зникли безвісти.

Нагадаємо, з парагвайського міста Асунсьйон через сильну повень евакуювали понад 10 тисяч осіб.