На Сицилії 12 людей стали жертвами повені

10:52, 5 листопада 2018
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Кілька людей зникли безвісти.

Наслідки повені на Сицилії / REUTERS
Наслідки повені на Сицилії / REUTERS

У результаті повені, викликаної зливами, на італійському острові Сицилія загинули 12 людей, деякі пропали без вісті.

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Зливи і вітряна погода викликали підйом рівня води в сицилійських річках, різкий підйом рівня води вночі призвів до затоплення житлових будинків, передає Сіньхуа з посиланням на ANSA.

Негода призвела до загибелі 12 осіб в районах Палермо і Агрідженто, ще кілька зникли безвісти.

Нагадаємо, з парагвайського міста Асунсьйон через сильну повень евакуювали понад 10 тисяч осіб.

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Теги: #Італія#повінь#Сицилія
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