Погода на тиждень: до України прийдуть перші морози (карта)
Вночі температура подекуди опуститься до -2°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, майже без опадів.
У понеділок в Україні похолодає, практично без опадів. На заході до +16°, в інших регіонах до +9°...+15°.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 листопада. Без опадів, на заході до +16°.
У середу, 7 листопада, буде сонячно. Найбільш тепла погода на заході - до +12°. В інших регіонах до +12°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -2°...+3°, вдень на заході до +13°.
У п'ятницю буде хмарно з проянениями. На півдні та заході до +12°, в інших регіонах до +10°.
10 і 11 листопада в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -2°, на решті території +1°...+4°. Вдень температура по країні +7°...+12°. У неділю вночі на сході до -2°, вдень в Україні від +7° до +13°.
Народний прогноз погоди в Україні
5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима. 6 листопада - Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.
Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)
7 листопада - День Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.
8 листопада — Дмитрів день, з якого починається поминальний тиждень. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим", "Якщо Дмитро зі снігом, то і Коляда буде засніжена, а весна пізня". 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітолини, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.
10 листопада — Параскеви-П'ятниці, Неоніли, Максима, Костянтина, Арсенія. Якщо в цей день ще є комарі, то зима буде м'якою. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — в середині грудня будуть сильні морози. 11 листопада — Анастасії, Марії, Анни. Синичка пищить — зиму закликає.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+10°... +1°
- Донецьк+10°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запоріжжя+11°... +2°
- Івано-Франківськ+15°... +5°
- Київ+8°... +2°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+11°... +3°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... +1°
- Рівне+13°... +4°
- Сімферополь+11°... +4°
- Суми+8°... -1°
- Тернопіль+12°... +4°
- Харків+8°... +1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+10°... +4°
- Черкаси+9°... +1°
- Чернігів+9°... 0°
- Чернівці+13°... +5°