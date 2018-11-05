Погода на тиждень: до України прийдуть перші морози (карта)

Вночі температура подекуди опуститься до -2°.

Цього тижня в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, майже без опадів.

У понеділок в Україні похолодає, практично без опадів. На заході до +16°, в інших регіонах до +9°...+15°.

Прогноз на 5 листопада / УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 листопада. Без опадів, на заході до +16°.

Прогноз на 6 листопада / УНІАН

У середу, 7 листопада, буде сонячно. Найбільш тепла погода на заході - до +12°. В інших регіонах до +12°.

Прогноз на 7 листопада / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -2°...+3°, вдень на заході до +13°.

Прогноз на 8 листопада / УНІАН

У п'ятницю буде хмарно з проянениями. На півдні та заході до +12°, в інших регіонах до +10°.

Прогноз на 9 листопада / УНІАН

10 і 11 листопада в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -2°, на решті території +1°...+4°. Вдень температура по країні +7°...+12°. У неділю вночі на сході до -2°, вдень в Україні від +7° до +13°.

Прогноз на 10 листопада / УНІАН

Прогноз на 11 листопада / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима. 6 листопада - Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.

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7 листопада - День Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.

8 листопада — Дмитрів день, з якого починається поминальний тиждень. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим", "Якщо Дмитро зі снігом, то і Коляда буде засніжена, а весна пізня". 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітолини, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.

10 листопада — Параскеви-П'ятниці, Неоніли, Максима, Костянтина, Арсенія. Якщо в цей день ще є комарі, то зима буде м'якою. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — в середині грудня будуть сильні морози. 11 листопада — Анастасії, Марії, Анни. Синичка пищить — зиму закликає.

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