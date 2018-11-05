До України йде похолодання: синоптик розповіла, коли вдарять морози
Похолодання почнеться зі східних областей України.
У кінці поточного тижня в Україні похолодає, температура повітря опуститься до мінусових значень.
Погода на тиждень: до України прийдуть перші морози (карта)
Похолодання почнеться зі східних областей. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталя Діденко.
"В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки. Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря. Вона поступово знижуватиметься, градуси зменшуватимуться і аж в кінці тижня вже відчуємо у нічні, вечірні та ранкові години на наших носах перші слабкі мінуси" - пише вона.
За словами Діденко, у неділю, 11 листопада, морози очікуються на сході та північному сході України. А вже з наступного тижня сильно похолодає й у північних областях.
Раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 5 листопада. По всій країні очікується похолодання, майже без опадів.
Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+10°... +1°
- Донецьк+10°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запоріжжя+11°... +2°
- Івано-Франківськ+15°... +5°
- Київ+8°... +2°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+11°... +3°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... +1°
- Рівне+13°... +4°
- Сімферополь+11°... +4°
- Суми+8°... -1°
- Тернопіль+12°... +4°
- Харків+8°... +1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+10°... +4°
- Черкаси+9°... +1°
- Чернігів+9°... 0°
- Чернівці+13°... +5°