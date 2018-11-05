До України йде похолодання: синоптик розповіла, коли вдарять морози

14:02, 5 листопада 2018
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Похолодання почнеться зі східних областей України.

До України йдуть заморозки / moldova24.net
До України йдуть заморозки / moldova24.net

У кінці поточного тижня в Україні похолодає, температура повітря опуститься до мінусових значень.

Погода на тиждень: до України прийдуть перші морози (карта)

Похолодання почнеться зі східних областей. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталя Діденко.

"В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки. Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря. Вона поступово знижуватиметься, градуси зменшуватимуться і аж в кінці тижня вже відчуємо у нічні, вечірні та ранкові години на наших носах перші слабкі мінуси" - пише вона.

За словами Діденко, у неділю, 11 листопада, морози очікуються на сході та північному сході України. А вже з наступного тижня сильно похолодає й у північних областях.

Раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 5 листопада. По всій країні очікується похолодання, майже без опадів.

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Теги: #погода#похолодання
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