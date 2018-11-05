В Україні зберігається пожежна небезпека

15:21, 5 листопада 2018
23
0

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 5 листопада, у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Київських водіїв попереджають про туман

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, без опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#пожежна небезпека
Читайте також
В Україні вдарять перші морози В Україні вдарять перші морози
У Києві завтра без опадів, температура до +8° У Києві завтра без опадів, температура до +8°
До України йде похолодання: синоптик розповіла, коли вдарять морози До України йде похолодання: синоптик розповіла, коли вдарять морози
На Сицилії 12 людей стали жертвами повені На Сицилії 12 людей стали жертвами повені
Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта) Погода на сьогодні: до України прийде похолодання (карта)
Синоптик попередила про перші морози: прогноз погоди на початок тижня (картка) Синоптик попередила про перші морози: прогноз погоди на початок тижня (картка)
Туман, сонце, дощ: синоптики розповіли про погоду 4 листопада (карта) Туман, сонце, дощ: синоптики розповіли про погоду 4 листопада (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Невелика хмарність, дощ
Погода Стерлінг
84 %
757 мм
6.9 м/с
62 %
Стрічка новин