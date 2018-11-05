В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.
Сьогодні, 5 листопада, у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Київських водіїв попереджають про туман
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 5 листопада, в Україні похолодає, без опадів.
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