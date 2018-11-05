В індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за 10 років випав сніг (сніг)

Загинула 9-річна дівчинка.

У штаті Джамму і Кашмір випав сніг / REUTERS

В індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за останні 10 років випав сніг.

Читайте також Карпати замело снігом (фото, відео)

Через раптовий снігопад загинула 9-річна дівчинка, йдеться в сюжеті ТСН.

Пошкоджені лінії електропередач, кілька міст залишилися без світла. Сніг заблокував дороги. Кілька пасажирів застрягли в тунелі через лавини.

Нагадаємо, у Франції та Іспанії лютує негода: у багатьох регіонах пройшли снігопади, що супроводжувалися сильним вітром.