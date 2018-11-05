Погода на завтра: в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)
Тепла погода збережеться лише в західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 листопада, практично по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.
Погода на тиждень: до України прийдуть перші морози (карта)
Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.
На заході України місцями хмарно з проясненнями. Температура до +16°.
У північних областях без опадів. Температура до +9°. У центрі мінлива хмарність, температура до +9°.
За народним прогнозом, 6 листопада - Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 листопада
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+10°... +1°
- Донецьк+10°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запоріжжя+11°... +2°
- Івано-Франківськ+15°... +5°
- Київ+8°... +2°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+14°... +4°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+11°... +3°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... +1°
- Рівне+13°... +4°
- Сімферополь+11°... +4°
- Суми+8°... -1°
- Тернопіль+12°... +4°
- Харків+8°... +1°
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