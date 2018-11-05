Погода на завтра: в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)

Тепла погода збережеться лише в західних областях.

В Україні завтра без опадів / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 листопада, практично по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

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Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України місцями хмарно з проясненнями. Температура до +16°.

У північних областях без опадів. Температура до +9°. У центрі мінлива хмарність, температура до +9°.

За народним прогнозом, 6 листопада - Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.

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