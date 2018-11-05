В Україні вдарять перші морози
На півночі Лівобережжя місцями вночі очікується 1-3° морозу.
Завтра, 6 листопада, в Україні синоптики істотних опадів не очікують.
Синоптик попередила про перші морози: прогноз погоди на початок тижня (картка)
Про це повідомляє Український гідрометцентр у соціальній мережі Facebook.
6 листопада вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 1-3° морозу, вдень 5-10° тепла; у західних областях та на крайньому півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід чекати значного похолодання й мокрого снігу.
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