В Україні вдарять перші морози

19:32, 5 листопада 2018
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На півночі Лівобережжя місцями вночі очікується 1-3° морозу.

Вночі подекуди температура сягатиме мінусових позначок / фото УНІАН
Вночі подекуди температура сягатиме мінусових позначок / фото УНІАН

Завтра, 6 листопада, в Україні синоптики істотних опадів не очікують.

Синоптик попередила про перші морози: прогноз погоди на початок тижня (картка)

Про це повідомляє Український гідрометцентр у соціальній мережі Facebook.

6 листопада вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 1-3° морозу, вдень 5-10° тепла; у західних областях та на крайньому півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід чекати значного похолодання й мокрого снігу.

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Теги: #Україна#морози#прогноз погоди#погода в листопаді
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