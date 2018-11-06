Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде прохолодно і без опадів (карта)
Тепла погода збережеться тільки в західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 листопада, практично по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.
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Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.
На заході України місцями хмарно з проясненнями. Температура до +16°.
У північних областях без опадів. Температура до +9°. У центрі мінлива хмарність, температура до +9°.
За народним прогнозом, 6 листопада - Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+9°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... +2°
- Київ+9°... +1°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+11°... +2°
- Львів+12°... +3°
- Миколаїв+12°... +2°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+9°... -3°
- Тернопіль+10°... +1°
- Харків+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+10°... +1°
- Черкаси+9°... 0°
- Чернігів+9°... -1°
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