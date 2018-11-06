Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде прохолодно і без опадів (карта)

Тепла погода збережеться тільки в західних областях.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 листопада, практично по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

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Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України місцями хмарно з проясненнями. Температура до +16°.

У північних областях без опадів. Температура до +9°. У центрі мінлива хмарність, температура до +9°.

Прогноз на 6 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 6 листопада - Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.

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