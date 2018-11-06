У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +8°
Ввечері у столиці до +5°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 листопада в Києві без опадів, температура до +8°.
Погода на тиждень: до України прийдуть перші морози (карта)
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний, до 3,3 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 16:27.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 листопада, практично по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+9°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... +2°
- Київ+9°... +1°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+11°... +2°
- Львів+12°... +3°
- Миколаїв+12°... +2°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+9°... -3°
- Тернопіль+10°... +1°
- Харків+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+10°... +1°
- Черкаси+9°... 0°
- Чернігів+9°... -1°
- Чернівці+12°... +2°
Віргінія, США
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Невелика хмарністьПогода Стерлінг
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Вологість:68 %
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Вітер: 3.6 м/с
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