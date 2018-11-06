У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +8°

Ввечері у столиці до +5°.

Сьогодні в Києві без опадів / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 листопада в Києві без опадів, температура до +8°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 16:27.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 листопада, практично по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.