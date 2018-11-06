Біля берегів Філіппін стався землетрус

09:39, 6 листопада 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Філіппін стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Філіппін стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 6 листопада, біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 5,3.

У Китаї стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 212 км на південь від провінції Сарангані на острові Мінданао. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у префектурі Вакаяма в південно-західній частині Японії на півострові Киї в п'ятницю, 2 листопада, стався землетрус магнітудою 5,4.

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Теги: #землетрус#Філіппіни
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