Біля берегів Філіппін стався землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У вівторок, 6 листопада, біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 5,3.
У Китаї стався потужний землетрус
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 212 км на південь від провінції Сарангані на острові Мінданао. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у префектурі Вакаяма в південно-західній частині Японії на півострові Киї в п'ятницю, 2 листопада, стався землетрус магнітудою 5,4.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+9°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... +2°
- Київ+9°... +1°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+11°... +2°
- Львів+12°... +3°
- Миколаїв+12°... +2°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+9°... -3°
- Тернопіль+10°... +1°
- Харків+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+10°... +1°
- Черкаси+9°... 0°
- Чернігів+9°... -1°
- Чернівці+12°... +2°
Віргінія, США
+ 17 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+17 °
Вологість:68 %
Тиск:764 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Фаза місяця:
Стрічка новин