До Мексики наближається тропічний шторм "Хав'єр"

10:45, 6 листопада 2018
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Швидкість вітру досягає 95 км/год.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

До узбережжя Мексики наближається тропічний шторм "Хав'єр".

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Зараз він знаходиться в 170 км від міста Мансанільо і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 9 км/год, передає Stormnews з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Швидкість вітру досягає 95 км/год. У прибережних районах штатів Мічоакан, Коліма і Халіско оголосили попередження про тропічний шторм. Очікується, що "Хав'єр" принесе з собою сильний вітер, високі хвилі, у деяких районах може випасти більше 10 см опадів.

Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули, ще кілька отримали травми в результаті шторму на півдні США.

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Теги: #шторм#Мексика
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