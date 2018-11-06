До Мексики наближається тропічний шторм "Хав'єр"
Швидкість вітру досягає 95 км/год.
До узбережжя Мексики наближається тропічний шторм "Хав'єр".
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Зараз він знаходиться в 170 км від міста Мансанільо і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 9 км/год, передає Stormnews з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.
Швидкість вітру досягає 95 км/год. У прибережних районах штатів Мічоакан, Коліма і Халіско оголосили попередження про тропічний шторм. Очікується, що "Хав'єр" принесе з собою сильний вітер, високі хвилі, у деяких районах може випасти більше 10 см опадів.
Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули, ще кілька отримали травми в результаті шторму на півдні США.
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