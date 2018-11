У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)

Торнадо пошкодили два будинки.

Постраждалих немає, повідомляє The Weather Channel.

Відзначається, що торнадо пошкодили два будинки, майже 3 тисячі споживачів залишилися без електроенергії.

Увечері 5 листопада шторм перемістився в штати Теннессі і Міссісіпі, там також з'явилися повідомлення про торнадо.

Here's a tornado on the ground near Plantation Point in Natchitoches. pic.twitter.com/AiKeYTWuNP