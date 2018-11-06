У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)
Торнадо пошкодили два будинки.
5 листопада в американському штаті Луїзіана пронеслися мінімум два торнадо, пошкодивши кілька будинків.
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Постраждалих немає, повідомляє The Weather Channel.
Відзначається, що торнадо пошкодили два будинки, майже 3 тисячі споживачів залишилися без електроенергії.
Увечері 5 листопада шторм перемістився в штати Теннессі і Міссісіпі, там також з'явилися повідомлення про торнадо.
Here's a tornado on the ground near Plantation Point in Natchitoches. pic.twitter.com/AiKeYTWuNP— KTBS (@KTBS) 5 листопада 2018 р.
Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.
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