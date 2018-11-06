У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)

11:58, 6 листопада 2018
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Торнадо пошкодили два будинки.

У Луїзіані торнадо пронеслися / www.facebook.com/pg/Natchitoches-Parish-Sheriffs-Office
У Луїзіані торнадо пронеслися / www.facebook.com/pg/Natchitoches-Parish-Sheriffs-Office

5 листопада в американському штаті Луїзіана пронеслися мінімум два торнадо, пошкодивши кілька будинків.

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Постраждалих немає, повідомляє The Weather Channel.

Відзначається, що торнадо пошкодили два будинки, майже 3 тисячі споживачів залишилися без електроенергії.

Увечері 5 листопада шторм перемістився в штати Теннессі і Міссісіпі, там також з'явилися повідомлення про торнадо.

Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.

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Теги: #США#торнадо
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