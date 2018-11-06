У мережі з'явилися фото ранкового туману в Києві

Через туман видимість на дорогах знизилася до 200-500 м.

Вранці Київ огорнув туман / REUTERS

Вранці 6 листопада Київ огорнув густий туман. Видимість на дорогах знизилася до 200-500 м, через що в столиці утворилися затори.

Вражаючими фотографіями ранкової імли діляться користувачі соцмереж.

Утренний туман в Киеве / REUTERS

Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на вівторок, 6 листопада. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний, до 3,3 м/сек, опадів не очікується.