У мережі з'явилися фото ранкового туману в Києві
Через туман видимість на дорогах знизилася до 200-500 м.
Вранці 6 листопада Київ огорнув густий туман. Видимість на дорогах знизилася до 200-500 м, через що в столиці утворилися затори.
Вражаючими фотографіями ранкової імли діляться користувачі соцмереж.
#Листопад у Києві: прокидаєшся вранці, а за вікном Сайлент-Гілл. У мене пішло кілька років, щоб до цього звикнути. Звісно, з недоблагословенним ЗПсіті теж трапляються тумани, але якось не дуже часто, а щоб "Мамо, а де всі?" - то й взагалі не кожного року. І це все ще дуже моторошно.
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Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на вівторок, 6 листопада. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний, до 3,3 м/сек, опадів не очікується.
Погода в Україні
- Вінниця+9°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... +2°
- Київ+9°... +1°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+11°... +2°
- Львів+12°... +3°
- Миколаїв+12°... +2°
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- Полтава+9°... 0°
- Рівне+10°... +1°
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- Тернопіль+10°... +1°
- Харків+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
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