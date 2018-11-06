Тумани та морози: синоптик розповіла про погоду на завтра

14:22, 6 листопада 2018
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Місцями температура повітря знизиться до 0-3 градусів морозу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 7 листопада, в Україні буде без опадів, вночі місцями температура повітря знизиться до 0-3 градусів морозу.

Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде прохолодно і без опадів (карта)

Також в Україні очікуються тумани. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Температура повітря найближчої ночі +2...+6 градусів, подекуди 0...3 градуси морозу, на півдні та заході до +8...+9 градусів. Вдень 7 листопада в Україні очікується +7...+12 градусів, на півдні до +14 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра без опадів, часом тумани, температура протягом дня близько +10 градусів. Вночі +2...+6 градусів.

Нагадаємо, у кінці поточного тижня в Україні похолодає, температура повітря опуститься до мінусових значень.

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Теги: #погода
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