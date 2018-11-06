На півночі Індії рятують людей, що потрапили в сніговий полон (фото, відео)

15:42, 6 листопада 2018
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В одному з районів врятували 3 людей, які провели у сніговому полоні 4 дні.

Снігопад в Індії / twitter.com/rajiv_pandey13
Снігопад в Індії / twitter.com/rajiv_pandey13

Індійський штат Джамму і Кашмір накрив сильний снігопад, в горах висота заметів досягає 1,5 м.

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Місцеві жителі потрапили в сніговий полон, поліція проводить рятувальну операцію і визволяє людей, передає Stormnews.

При цьому самі рятувальники на добу застряють в проблемних місцях. В одному з районів були врятовані 3 людини, які провели у сніговому полоні 4 дні.

Нагадаємо, в індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за останні 10 років випав сніг. Через раптовий снігопад загинула 9-річна дівчинка.

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Теги: #Індія#сніг
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