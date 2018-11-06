На півночі Індії рятують людей, що потрапили в сніговий полон (фото, відео)
В одному з районів врятували 3 людей, які провели у сніговому полоні 4 дні.
Індійський штат Джамму і Кашмір накрив сильний снігопад, в горах висота заметів досягає 1,5 м.
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Місцеві жителі потрапили в сніговий полон, поліція проводить рятувальну операцію і визволяє людей, передає Stormnews.
При цьому самі рятувальники на добу застряють в проблемних місцях. В одному з районів були врятовані 3 людини, які провели у сніговому полоні 4 дні.
We appreciate this Jammu & Kashmir Traffic Cop who risked his life to save stranded passengers on Historical Mughal Road shopian at Pir ki Gali where five feet snow accumulated. pic.twitter.com/X2D1u8tI4z— J&K Police (@JmuKmrPolice) 4 листопада 2018 р.
Mughal Road Update :- Parties reached till KM 40 . Now last stretch of 5 km left till PKG . We are hopeful that one tube till evening will be cleared. Dist civil & police admn is on job . @KVijayKumarIPS@JmuKmrPolice@ZPHQJammupic.twitter.com/dsjKY1DRlw— Rajiv Pandey (@rajiv_pandey13) 6 листопада 2018 р.
Нагадаємо, в індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за останні 10 років випав сніг. Через раптовий снігопад загинула 9-річна дівчинка.
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