Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 6 листопада 2018
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На заході до +13°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.

Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде прохолодно і без опадів (карта)

Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +11°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +12°.

На заході України без опадів. Температура до +13°.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до +9°. У центрі мінлива хмарність, температура до +11°.

За народним прогнозом, 7 листопада - День Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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