У Києві завтра без опадів, температура до +9°
Ввечері у столиці температура до +5°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 листопада, у Києві без опадів, температура до +9°.
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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер південний і південно-східний, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:56, а зайде у 16:26.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+9°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... +2°
- Київ+9°... +1°
- Кіровоград+10°... 0°
- Луганськ+10°... +1°
- Луцьк+11°... +2°
- Львів+12°... +3°
- Миколаїв+12°... +2°
- Одеса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+9°... -3°
- Тернопіль+10°... +1°
- Харків+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+10°... +1°
- Черкаси+9°... 0°
- Чернігів+9°... -1°
- Чернівці+12°... +2°
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