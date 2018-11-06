У Києві завтра без опадів, температура до +9°

Ввечері у столиці температура до +5°.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 листопада, у Києві без опадів, температура до +9°.

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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер південний і південно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:56, а зайде у 16:26.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.

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